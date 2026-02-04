 
اپر چترال میں ہمالین آئی بیکس کا شکار

04 فروری ، 2026
—فائل فوٹو
اپر چترال کے مقامی شکاری نے ہمالین آئی بیکس کا شکار کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ 

محکمۂ جنگلی حیات کے مطابق مقامی شکاری جمیل احمد نے آئی بیکس کا شکار کیا۔ 

محکمۂ جنگلی حیات کا کہنا ہے کہ  شکار کیے گئے آئی بیکس کے سینگوں کا سائز 40 انچ ہے۔

وائلڈ لائف حکام کی نگرانی میں شکاری نے 160 میٹر دور سے شکار کیا۔

