نادرا کا قومی شناختی نظام کی درستی کیلئے اقدام

نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے قومی شناختی نظام کی مکمل درستی اور مزید استحکام کےلیے اقدام اٹھالیے۔
نادرا ترجمان کے مطابق سول رجسٹریشن ریکارڈ اور قومی شہری ڈیٹا بیس کے درمیان مطابقت کا کام مکمل کرلیا گیا ہے۔
ترجمان نادرا کے مطابق سول رجسٹریشن نظام میں بطور متوفی درج افراد کے شناختی کارڈ نادرا آرڈیننس اور شناختی کارڈ رولز کے تحت منسوخ کیے ہیں، جن کی تعداد 42 لاکھ ہے۔
نادرا ترجمان کے مطابق لواحقین نے صوبائی اداروں میں اندراج کرایا لیکن نادرا ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں کرایا تھا، حالیہ معاون اقدامات پر 30 لاکھ افراد کے لواحقین نے شناختی کارڈ منسوخ کرائے۔
ترجمان نادرا کے مطابق غلطی سے شناختی کارڈ منسوخی پر نادرا سے رابطہ کر کے یونین کونسل کی معلومات لیں، 1 کروڑ 40 لاکھ بچوں کی پیدائش کا اندراج یوسیز میں ہو چکا لیکن نادرا میں نہیں ہوا۔
ترجمان نادرا کے مطابق نادرا ایسے بچوں کے والدین یا سرپرستوں کو یاد دہانی کے ایس ایم ایس بھجوا رہا ہے تاکہ اندراج کے لیے ایسے بچوں کے والدین جلد از جلد ب فارم بنوائیں۔
صدرِمملکت آصف علی زرداری نے پاکستانی شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت اور وحشیانہ طاقت کے ذریعے قائم افغانستان کی غیر قانونی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے مسلسل مکر رہی ہے۔