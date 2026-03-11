کراچی، ٹریلر ٹکر سے 2 بھائی جاں بحق، ڈرائیور ویڈیو کی مدد سے گرفتار

11 مارچ ، 2026
فائل فوٹو
کراچی پولیس نے کریم آباد میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 بھائیوں کے جاں بحق ہونے کے معاملے میں پیشرفت کی ہے۔

ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران نے کہا کہ پولیس نے ٹریلر ڈرائیور محمد چاند کو گرفتار کرلیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ سی سی ٹی وی وڈیو کی مدد سے ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا، ایک ہیوی وہیکل سڑک پرکھڑی تھی،اس کا قصور نہیں تھا۔

ایس ایس پی سینٹرل نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹریلر تیز رفتاری سے آیا، جس کے پچھلے ٹائر تلے موٹر سائیکل سوار آئے۔

قومی خبریں سے مزید