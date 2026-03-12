جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق تسلیم کرنا ہے، پزشکیان

12 مارچ ، 2026
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صیہونی رجیم اور امریکا کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران کو ہرجانہ ادا کیا جائے، اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ آئندہ ایران پر جارحیت نہیں کی جائے گی۔

مسعود پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور پاکستانی وزیراعظم سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کو ایک مرتبہ دُہرایا۔

