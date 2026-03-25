25 مارچ ، 2026
ابھیشیک بچن نے اپنا فلمی کیرئیر بہتر بنانے والا راز بتادیا

بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ تنقید کو سمجھنے کا اپنا انداز بدلا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 50 سالہ ابھیشیک بچن نے کہا کہ میں پہلے ناقدین کو منفی انداز میں دیکھتا تھا اور کہتا یہ میرے کام کو نہیں سمجھتے۔

انہوں نے کہا کہ اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تنقید دراصل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، تنقید صرف منفی نہیں بلکہ تعمیری بھی ہوسکتی ہے۔

بالی ووڈ انڈسٹری کے کنگ، اداکار شاہ رخ خان کی آنے والے نئی فلم 'کنگ' میں اداکار ابھیشیک بچن ولن کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے۔

اداکار نے مزید کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بطور فنکار میں اپنے دیکھنے والوں کے سامنے جوابدہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے ناقدین کو مخالف کے بجائے رہنما کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔

ابھیشیک بچن نے یہ بھی کہا کہ سمجھدار انسان تنقید کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اس سے سیکھتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے اپنا کیرئیر بہتر بنانے میں مدد دی۔

اداکار نے 26 برس پہلے فلم ریفوجی سے بالی ووڈ میں کام رکھا، اُن کی مشہور فلموں میں بنٹی اور ببلی، دھوم سیریز، گرو، سرکار اور کبھی الوداع نہ کہنا شامل ہیں۔

