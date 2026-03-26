بحیرۂ اسود میں ترک آئل ٹینکر پر حملہ

26 مارچ ، 2026
فوٹو بشکریہ ایکس
بحیرۂ اسود میں آبنائے باسفورس سے 30 کلو میٹر سے بھی کم فاصلے پر ترکیہ کے آئل ٹینکر پر حملہ ہوا۔

ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر یورا اوغلو نے بتایا کہ جمعرات کی صبح روس سے خام تیل لے کر آنے والے ترکیہ کے ایک جہاز نے ہمارے ایمرجنسی کال سینٹر کو اپنے انجن روم میں دھماکے کی اطلاع دی۔

اُنہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ڈرون حملے میں جہاز کے انجن روم کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں یہ حملہ کسی ڈرون کے ذریعے نہیں کیا گیا بلکہ یہ حملہ پانی کے اندر سے کیا گیا ہے۔

ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حملہ جہاز کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ضروری یونٹس کو جائے وقوعہ پر بھیج دیا ہے، جو کہ اب صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

واضح رہے کہ بحیرۂ اسود روس اور یوکرین کے ساتھ بھی لگتا ہے جن کے درمیان گزشتہ 4 سالوں سے جنگ چل رہی ہے۔

