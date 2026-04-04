آبنائے ہرمز کھلوانے کی قرارداد پر ووٹنگ منسوخ

آبنائے ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ منسوخ ہوگئی۔ نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔
فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت کی گئی۔
سلامتی کونسل کے دس دیگر غیر مستقل اراکین میں بھی قرارداد کے مسودے پر اختلافات پائے گئے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ووٹنگ جیسے اقدامات صورتِ حال کو مزید پیچیدہ بنادیں گے۔
واضح رہے کہ آبنائے ہرمز اٹھائیس فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کے بعد سے بند ہے۔