04 اپریل ، 2026
آبنائے ہرمز کھلوانے کی قرارداد پر ووٹنگ منسوخ

آبنائے ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ منسوخ ہوگئی۔ نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔

فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت کی گئی۔

سلامتی کونسل کے دس دیگر غیر مستقل اراکین میں بھی قرارداد کے مسودے پر اختلافات پائے گئے۔

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ووٹنگ جیسے اقدامات صورتِ حال کو مزید پیچیدہ بنادیں گے۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز اٹھائیس فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کے بعد سے بند ہے۔

