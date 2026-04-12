کراچی: لاپتہ ہونے والی میٹرک کی طالبہ سول اسپتال سے مل گئی

کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی میٹرک کی طالبہ سول اسپتال سے مل گئی۔
پولیس حکام کے مطابق طالبہ 8 اپریل کو بلدیہ ٹاؤن کی آفریدی کالونی سے لاپتہ ہوگئی تھی۔
واقعے کا مقدمہ تھانہ مدینہ میں والد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔
پولیس حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ لڑکی گھر والوں سے ناراض ہو کر سول اسپتال پہنچی تھی اور اس نے 2 روز وہیں گزارے۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔