کراچی: سائٹ ایریا سے لاپتہ ہونے والی لڑکی ڈرگ روڈ سے بازیاب

کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سے لاپتہ ہونے والی لڑکی کو ڈرگ روڈ سے بازیاب کرا لیا گیا۔
پولیس کے مطابق 17 سالہ لڑکی جمعہ کے روز ہارون آباد سائٹ سے لاپتہ ہوئی تھی جس کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔
پولیس نے لڑکی کو ڈرگ روڈ کے علاقے سے بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم سے واقعے کے حوالے سے تفتیش کی جارہی ہے۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔