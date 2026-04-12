امریکا کی پوری مذاکراتی ٹیم اسلام آباد سے روانہ ہوچکی، عہدیدار کی تصدیق

12 اپریل ، 2026
امریکی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکا کی پوری مذاکراتی ٹیم اسلام آباد سے روانہ ہوچکی ہے۔

امریکی عہدیدار نے کہا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کُشنر سمیت کوئی رکن پاکستان میں نہیں رُکا، پوری مذاکراتی ٹیم اسلام آباد سے روانہ ہوچکی ہے۔

امریکا، ایران مذاکرات: پاکستان کا اقدام امید کی کرن ہے، ایچ آر سی پی

ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان (ایچ آر سی پی) نے کہا ہے کہ امریکا اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کا اقدام امید کی کرن ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو لے جانے والے طیارے کی جرمنی میں ری فیولنگ ہوئی ہے، اس موقع پر امریکی عہدیدار نے اسلام آباد مذاکرات پر صحافیوں سے گفتگو کی۔

خبر ایجنسی کے مطابق جے ڈی وینس کا طیارہ پاکستان سے روانگی کے بعد ائیرفورس ٹو جرمنی کے رامسٹن ایئربیس پر رکا تھا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید