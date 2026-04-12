12 اپریل ، 2026
پی ایس ایل11: حیدرآباد کنگزمین کی لگاتار دوسری فتح، اسلام آباد کو 6 وکٹ سے ہرا دیا

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کی نئی فرنچائز حیدر آباد کنگزمین نے لگاتار دوسری فتح اپنے نام کرلی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے سیزن 11 کے 21ویں میچ میں حیدر آباد کنگزمین نے اسلام آباد یونائیٹڈ سے ملا 154 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کرلیا۔

پی ایس ایل 20 میچز مکمل، پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی آگے

پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل) میں 20 میچز مکمل ہوگئے ہیں، ایونٹ میں 8 ٹیمیں شریک ہیں، ہر ٹیم نے اپنے 5،5 مقابلے مکمل کرلیے ،جس کے بعد پوائنٹس ٹیبل کافی حد تک واضح ہوگئی ہے۔

حیدرآباد کنگزمین کے اوپننگ بیٹر اور کپتان لبوشین نے 61 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، انہوں نے معاذ صداقت، صائم ایوب، عثمان خان اور کوشل پریرا کو آؤٹ ہوتے دیکھا۔

لبوشین نے 5ویں وکٹ پر گلین میکسویل کے ہمراہ 42 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔

حیدرآباد کی طرف سے معاذ صداقت نے 30، صائم ایوب نے 35، عثمان خان 1 اور کوشل پریرا 2 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے جبکہ میکسویل نے ناقابلِ شکست 21 رنز اسکور کیے۔

حیدرآباد نے کراچی کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر پی ایس ایل میں پہلی کامیابی حاصل کرلی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے 20 ویں میچ میں کراچی کنگز نے حیدر آباد کنگز مین کو 189 رنز کا ہدف دیدیا ہے۔

اس سے قبل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 154 رنز کا ہدف دیا تھا، یونائیٹڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 153 رنز بنائے، ڈیون کانوے نے 45 اور مارک چپمین 42 رنز کی نمایاں باری کھیلی۔

سمیر منہاس 22، محمد فائق 18، حیدر علی 6، فہیم اشرف 5، عماد وسیم 2، مہران ممتاز بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے۔

حیدرآباد کے آصف محمود نے آخری اوور میں 4 وکٹیں لیں جبکہ محمد علی نے 2 اور میکسویل نے 1 وکٹ اپنے نام کی۔

