 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، ایرانی پاسداران انقلاب

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
12 اپریل ، 2026
اے آئی ایمیج: ایرانی میڈیا
ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا، ان فوجی جہازوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔

 ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل کنٹرول اور پاسداران بحریہ کی اسمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔

اس سے قبل ایران کے سپریم لیڈر کے بین الاقوامی امور کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی کنجی ایران کے ہاتھ میں ہے۔

سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں علی اکبر ولایتی نے اسلام آباد میں ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی سفارتکاری کی تاریخ ہمیشہ ایک اصول کے گرد گھومتی رہی ہے، اور وہ ہے ’ایران کے مفادات کا تحفظ‘۔

