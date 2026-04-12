 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسحاق ڈار اور ترکیے کے وزیر خارجہ کا رابطہ، اسلام آباد مذاکرات میں پیشرفت پر گفتگو

تازہ ترین
قومی خبریں
12 اپریل ، 2026

فائل فوٹو
فائل فوٹو 

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور ترکیے کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان کے درمیان ٹیلفونک رابطہ ہوا ہے جس میں اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو کی گئی اور فریقین پر جنگ بندی کی پابندی پر زور دیا گیا۔

اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کردیا

نائب وزیر اعظم نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔

ترک وزیر خارجہ نے ایران امریکا مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہاکان فیدان نے اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت دی۔

پاکستان اور ترکیے نے مذاکرات کے تسلسل اور امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔

