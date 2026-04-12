اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کردیا

12 اپریل ، 2026
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور مصری ہم منصب سے ٹیلیفونک گفتگو کی اور اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فریقین پر سیز فائر معاہدوں کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا، نائب وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

نائب وزیر اعظم نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے مصری وزیرِ خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں ’’اسلام آباد مذاکرات‘‘ اور پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ تمام فریقین کے لیے ضروری ہے جنگ بندی کے اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔

