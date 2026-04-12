اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کردیا

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور مصری ہم منصب سے ٹیلیفونک گفتگو کی اور اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فریقین پر سیز فائر معاہدوں کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا، نائب وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
نائب وزیر اعظم نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے مصری وزیرِ خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں ’’اسلام آباد مذاکرات‘‘ اور پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔
نائب وزیراعظم نے کہا کہ تمام فریقین کے لیے ضروری ہے جنگ بندی کے اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔