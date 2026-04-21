امریکی وزیر محنت لوری شاویز ڈریمر کا مستعفی ہونے کا فیصلہ

21 اپریل ، 2026

امریکی وزیرِ محنت لوری شاویز ڈریمر نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرلیا۔

وائٹ ہاؤس کے ڈائریکٹر کمیونی کیشن اسٹیون شیونگ کا کہنا ہے کہ لوری شاویز ڈریمر کے ڈپٹی یہ عہدہ قائم مقام کے طور پر سنبھالیں گے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیرِ محنت ایک مہینے سے کچھ زائد عرصے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ سے مستعفی ہونے والی تیسری رکن ہوں گی۔

اس سے قبل ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کرسٹی نوئم اور سابق اٹارنی جنرل بونڈی اپنے عہدوں سے مستعفی ہوچکی ہیں۔

