طاقتور طبقہ عوام کے حقوق پامال کر رہا ہے: حافظ نعیم الرحمٰن

21 اپریل ، 2026
امیرِ جماعتِ اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن — فائل فوٹو
امیرِ جماعتِ اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن کا کہنا ہے کہ طاقت ور طبقہ عوام کے حقوق پامال کر رہا ہے۔

حافظ نعیم الرحمٰن نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع بٹگرام کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، بٹگرام میں 75 ہزار بچے اسکولوں سے باہر ہیں،  ضلع بھر میں ایک بھی ڈگری کالج نہیں ہے۔

حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول 250 روپے کرنے کا مطالبہ

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرول کی قیمت 250 روپے کرنے کا مطالبہ کردیا۔

اُنہوں نے کہا کہ بجلی پیدا کرنے والے خود اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، 16، 16 گھنٹے کی لوڈشیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔

امیرِ جماعتِ اسلامی پاکستان نے مزید کہا کہ عدالتوں میں 23 لاکھ مقدمات زیر التواء ہیں، غریب کو انصاف نہیں مل رہا۔

اُنہوں نے پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ امن کی کوششوں سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔

قومی خبریں سے مزید