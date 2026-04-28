پشاور زلمی کا مقابلہ کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ سے آج ہوگا

ایچ بی ایل پی ایس ایل الیون کے کوالیفائر میچ میں آج ٹاپ ٹیم پشاور زلمی کا مقابلہ نمبر ٹو ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔
پشاور زلمی کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر کوشال مینڈس فٹ ہیں اور میچ کے لئے ٹیم کو دستیاب ہونگے۔
پشاور زلمی نے گیارہویں ایڈیشن میں بہترین کرکٹ کھیلی، اس نے دس میں سے آٹھ میچوں میں فتح حاصل کی، صرف لاہور قلندرز اسے شکست دے سکی۔
کوشال مینڈس 500 اور کپتان بابر اعظم 485 رنز بناکر ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر ہیں تو سفیان مقیم ٹورنامنٹ میں 19 وکٹیں لیکر ٹاپ بولر ہیں۔
دوسری جانب اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایونٹ میں چھ فتوحات کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔
پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان لیگ میں ہونے والا میچ بارش کی نذر ہوگیا ہوگیا تھا۔
اسلام آباد یونائیٹڈ تین اور پشاور زلمی ایک بار ٹائٹل جیت چکی ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج شام سات بجے جیو سوپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔