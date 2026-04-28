کراچی میں شدید گرمی، آج پارہ کتنے درجے اوپر جانے کا امکان؟

انیبہ ضمیر شاہ
28 اپریل ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو

کراچی میں شدید گرمی کے باعث آج پارہ ​36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے، جبکہ سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آئندہ 3 روز میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے، آج زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ بدھ کو درجۂ حرارت 36 اور جمعرات کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔

دوسری جانب سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، آج سے 3 مئی تک سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ 

کراچی میں شدید گرمی، ماہرینِ صحت کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ

ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھتے ہی مختلف انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، شہری باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں۔

جامشورو، دادو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی اور سانگھڑ میں درجۂ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی ہے، خیر پور، نوشہرو فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔

ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ گرمی کی لہر کے باعث عوام بالخصوص بچے، خواتین اور بزرگ احتیاط کریں، شہری دن کے اوقات میں سورج کی براہِ راست تپش سے بچیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ​کاشت کار گندم کی فصل کے معاملات موسمی حالات کے مطابق ترتیب دیں، جانوروں کو بھی گرم موسم سے محفوظ رکھنے کے اقدامات ضروری ہیں۔

