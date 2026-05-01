امریکا اور جرمنی کے درمیان ایران جنگ پر کشیدگی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر فریڈرک مَرز پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اِنہیں ایران جنگ پر بات کرنے کے بجائے یورپ اور یوکرین کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دنیا کو زیادہ محفوظ بنا رہی ہے جبکہ مَرز نے اس جنگ کی حکمت عملی پر سوال اٹھایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ ایسے تنازعات میں داخل ہونا آسان لیکن نکلنا مشکل ہوتا ہے۔
دوسری جانب امریکا جرمنی میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہا ہے جس پر برلن نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار ہے تاہم نیٹو تعاون جاری رہے گا۔
عرب میڈیا کے مطابق یہ اختلافات اس وقت سامنے آئے تھے جب جرمنی نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امریکی پالیسی پر تنقید کی تھی۔
عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکا اور یورپ کے درمیان یہ کشیدگی ایران جنگ کے باعث بڑھ رہی ہے جبکہ ٹرمپ نیٹو پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہو رہا۔