ساہیوال: لاپتہ ہونے والے دونوں بھائیوں کی لاشیں برآمد، ماں زیرِ حراست

01 مئی ، 2026
—فائل فوٹو

ساہیوال کے علاقے موضع بشیرہ سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے دونوں بھائیوں کی لاشیں مل گئیں۔

اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بچوں کی لاشیں گھر کے کمرے میں موجود آٹے کے ٹرنک سے ملی ہیں۔

پولیس نے کہا کہ 6 سالہ حسن اور 4 سالہ حیدر علی گزشتہ روز سے لاپتہ تھے، گھر میں تالا لگا کمرہ کھولا تو ٹرنک میں دونوں بچوں کی لاشیں تھیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی ماں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔

