حنین شاہ نے پوری لیگ میں غیر معمولی بولنگ کی، شاداب خان

اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا ہے کہ حنین شاہ کو اللّٰہ نے عزت دینا تھی وہ اسے ملی، وہ کافی عرصے سے انجری سے لڑ رہا تھا اسے اللّٰہ نے موقع دیا۔
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگزمین کے ہاتھوں شکست کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ انجری سے واپس آنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس نے ہمیشہ فائٹ کی، حنین شاہ نے پوری لیگ میں غیر معمولی بولنگ کی۔
انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کنگزمین کے پاس مومنٹم اچھا بنا ہوا ہے، فیلڈنگ بھی بہت اچھی رہی اور رنز بچائے، ہماری ڈیتھ بولنگ میں بہتری کی ضرورت تھی، مجھ سے بھی اچھی ہٹنگ نہیں ہوئی مومنٹم نہیں مل سکا، حیدر علی نے مومنٹم دلایا لیکن اس کے بعد وہ آؤٹ ہوگئے۔
اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان نے کہا کہ اچھی چیز یہ ہے کہ میچ کی وجہ سے سب نے انجوائے کیا، شاداب خان نے ٹاس جیت کر بولنگ کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیا۔
شاداب خان نے کہا کہ میں ٹورنامنٹ میں پہلی مرتبہ ٹو ڈاؤن نہیں کھیل رہا تھا ہمارا کمبی نیشن ہی ایسا بنا ہوا تھا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بابر جیتے وہ بے چارا کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے۔