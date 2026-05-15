پاکستان انڈر 19 ٹیم کے دورہ انگلینڈ کا شیڈول سامنے آگیا

ایشین چیمپئن پاکستان انڈر 19 ٹیم ستمبر میں سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔
پاکستان انڈر 19 اور انگلینڈ انڈر 19 کے درمیان سیریز 2 سے 16 ستمبر تک کھیلی جائے گی، جس میں 1 چار روزہ میچ اور 4 ایک روزہ میچز شامل ہوں گے۔
پاکستان انڈر 19 اور انگلینڈ انڈر 19 کے درمیان واحد 4 روزہ میچ 2 سے 5 ستمبر تک آرنڈل میں کھیلا جائے گا۔
سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ 9 ستمبر کو آرنڈل میں، دوسرا ون ڈے میچ 12 ستمبر کو گلڈفورڈ میں، سیریز کے تیسرا اور چوتھا ون ڈے میچز 14 اور 16 ستمبر کو ورمزلے میں کھیلا جائے گا۔
پاکستان انڈر 19 نے دسمبر 2025ء میں دبئی میں بھارت کو 191 رنز سے شکست دے کر اے سی سی مینز انڈر 19 ایشیا کپ جیتا تھا۔
ٹیم نے جنوری 2026 ءمیں زمبابوے میں افغانستان اور میزبان زمبابوے پر مشتمل تین ملکی سیریز بھی اپنے نام کی تھی۔
پاکستان انڈر 19 نے رواں سال آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں 5 میچز میں سے 3 کامیابی حاصل کی تھیں۔