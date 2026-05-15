فلم سائیکو میں کردار نبھانا آسان نہیں تھا، میرا

15 مئی ، 2026
فائل فوٹو
معروف اداکارہ میرا نے کہا ہے کہ نئے آرٹسٹوں کو سکھانے پر یقین رکھتی ہوں، فلم سائیکو میں کردار نبھانا آسان نہیں تھا۔

کراچی پریس کلب آمد پر میڈیا سے گفتگو میں اداکارہ میرا نے کہا کہ جب بھی کراچی آتی ہوں یہاں کے لوگوں کا پیار ملتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ قریشی میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جب بھی نئی فلم آتی ہے تو کراچی آتی ہوں، ہمیشہ کوشش ہوتی ہے فلم میں بہتر سے بہتر کام کروں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ نئے آرٹسٹوں کو سکھانے پر یقین رکھتی ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں ہے، پوری دنیا میں فلم سائیکو کی بات ہورہی ہے، فلم سپر ہٹ ہوگی۔

اُن کا کہنا تھا کہ سائیکو میں کردار نبھانا آسان نہیں تھا، فلم میں مرکزی کردار ادا کررہی ہوں، اس فلم پارٹ 2 کراچی میں بنائیں گے۔

