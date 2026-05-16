امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے نائیجیریا میں داعش کے ایک اعلیٰ رہنما کو ختم کر دیا۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میری ہدایت پر امریکی فوج اور نائیجیریا کی مسلح افواج نے دہشت گرد کو ہلاک کیا، بلال ال - منوکی عالمی سطح پر داعش کا دوسرا کمانڈر تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بلال ال - منوکی اب افریقا کے لوگوں کو دہشت زدہ نہیں کرے گا، وہ امریکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں مدد نہیں کر سکے گا۔
امریکی صدر کے مطابق اس کارروائی کے بعد داعش کی عالمی سطح پر کارروائیاں بہت کم ہو گئی ہیں۔