اسرائیل، لبنان جنگ بندی میں 45 روز کی توسیع کا فیصلہ

اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا دورانیہ مزید 45 روز کےلیے بڑھانے کا فیصلہ ہوگیا۔
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی دورانیے میں 45 روز کے اضافے کا اہم فیصلہ ہوا ہے۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پگٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان نے 16 اپریل کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان میں 45 روز کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔
ترجمان نے جمعرات اور جمعے کو واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کو انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک 2 اور 3 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔