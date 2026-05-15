ایرانی جوہری پروگرام 20 سال معطل کرنے پر اعتراض نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کیلئے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقیقی عزم ہونا چاہیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دو روزہ دورۂ چین مکمل کر کے بیجنگ سے روانہ ہوگئے ہیں۔
بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی تیل کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کریں گے، چین امریکا سے اربوں ڈالر کی سویا بین خریدے گا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی کمی اور تائیوان معاملے پر بات چیت کی، نہیں لگتا کہ تائیوان پر کوئی تنازع ہونے جا رہا ہے، تاحال تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی، ممکن ہے دیں اور ممکن ہے نہ دیں۔ تائیوان کے حوالے سے چین سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔