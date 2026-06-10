ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کا ترک و سعودی وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ

تازہ ترین امریکی حملوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترک وزیرِ خارجہ ہاکان فدان اور سعودی وزیرِ خارجہ فیصل بن فرحان سے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور خطے کی تازہ صورتِ حال پر بات چیت کی ہے۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے جنوبی ایران میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، ان حملوں کے جواب میں ایرانی مسلح افواج کی جوابی کارروائیاں جائز ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔