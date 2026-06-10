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مری ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین حادثے کا شکار، 10 افراد جاں بحق

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قومی خبریں
10 جون ، 2026
— تصویر بشکریہ جیو نیوز
— تصویر بشکریہ جیو نیوز

مری ایکسپریس وے پر کھجٹ کے مقام پر سیاحوں کی وین حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 10 سیاح جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔

ڈپٹی کمشنر مری کے مطابق گاڑی اوور اسپیڈ ہونے کے باعث سائیڈ دیوار سے ٹکرائی جس کے بعد گاڑی کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی اور سلائیڈنگ دروازہ بھی لاک ہو گیا۔

لاشوں اور زخمی افراد کو قریبی اسپتال اور پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

مری میں شدید برفباری، کئی خاندان بچوں سمیت گاڑیوں میں محصور

ملکہ کوسار مری میں شدید برفباری کے باعث مری ایکسپریس وے سمیت کئی شاہراہوں پر پھسلن کے باعث کئی گاڑیاں پھنس گئیں، مری کی سیر کو جانے والے کئی خاندان بچوں سمیت گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، رش کے باعث اسلام آباد سے مری کے لیے سیاحوں کا داخلہ بھی روک دیا گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122، موٹر وے پولیس اور محکمۂ جنگلات کا عملہ موقع پر موجود ہے۔

ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان  سے ہے جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔

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