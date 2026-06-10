پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک ہوئے، عطا تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللّٰہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر محدود نوعیت کی کارروائیاں کی ہیں، ان کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔
عطاء اللّٰہ تارڑ کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر دہشت گرد کیمپوں اور محفوظ ٹھکانوں کو انتہائی درستگی اور احتیاط سے نشانہ بنایا گیا، کارروائی کے دوران 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، تباہ کیے گئے اہداف میں ایک تربیتی مرکز، ایک خفیہ ٹھکانہ اور اسلحہ کا ذخیرہ شامل تھے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ خارجی کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے مراکز نشانہ بنائے گئے، گزشتہ روز دہشت گردوں کیخلاف کارروائیاں پاکستان میں مختلف حملوں کے جواب میں کی گئیں۔
عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں 9 جون کو موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر دہشت گرد حملہ ہوا، 2 جون کو شمالی وزیرستان میں ایک فوجی چوکی پر گاڑی میں نصب خودکش بم حملہ ہوا، 9 مئی کو بنوں کے ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ کیا گیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے، اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور قومی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسدادِ دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی، ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔