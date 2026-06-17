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خیبر پختونخوا حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ

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قومی خبریں
17 جون ، 2026
خیبر پختونخوا حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ

خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 27-2026ء کے لیے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

پشاور سے جاری بیان میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں قانونی سقم آڑے آگیا ہے۔

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خیبرپختونخوا کی حکومت تاحال فیصلہ نہیں کرسکی کہ صوبے کا بجٹ سال بھر کےلیے ہوگا یا صرف آئندہ 3 ماہ کےلیے ہوگا؟

شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ پورے سال کا بجٹ پیش نہ کرنے سے صوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے۔

پی ٹی آئی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پارٹی نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں وزیراعلیٰ کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی، صوبائی بجٹ جمعہ 19 جون کو پیش ہو سکتا ہے۔

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