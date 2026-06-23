ایرانی صدر کو صحت کے شعبے میں خدمات پر اعزازی فیلوشپ تفویض

ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو ان کی صحت عامہ کی خدمات پر شعبہ جراحی قلب میں اعزازی فیلو شپ تفویض کی گئی۔
اس حوالے سے جاری اعلامیہ کے مطابق کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان نے ایرانی صدر کو شعبہ صحت کی تعلیم، طب کی تحقیق پر اعزازی فیلو شپ دی۔
ایرانی صدر کو اعزازی فیلوشپ دینے کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔