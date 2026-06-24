کراچی، 8 محرم الحرام کا جلوس، صدر اور اطراف کی سڑکیں بند

کراچی میں 8 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کرلیے گئے۔
پولیس نے صدر، ریگل چوک اور اطراف کی سڑکوں اور گلیوں کو بند کردیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جلوس کے روٹس میں آنے والی دکانوں کو بھی سیل کردیا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق 8 محرم کا جلوس برآمد ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاہ کو مکمل بند کردیا جائے گا۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔