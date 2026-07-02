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کراچی: سرجانی ٹاؤن میں عبداللّٰہ موڑ پر بڑی تعداد میں درخت کاٹ دیے گئے

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قومی خبریں
02 جولائی ، 2026
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں عبداللّٰہ موڑ کے قریب بڑی تعداد میں درخت کاٹ دیے گئے، جس پر صوبائی محتسب نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سرجانی ٹاؤن کو فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔

سوشل ایکٹوسٹ کے مطابق چند روز قبل نامعلوم افراد نے دن دیہاڑے درختوں کی کٹائی کی۔

صوبائی محتسب نے کہا کہ عوامی مقامات پر درختوں کی کٹائی عدالتی احکامات کی سنگین خلاف ورزی ہے، جبکہ سرجانی ٹاؤن میں متعدد درختوں کی غیر قانونی کٹائی سے متعلق شکایات موصول ہوئی ہیں۔

بی آر ٹی ریڈ لائن پر کاٹے گئے درختوں کی جگہ طلبہ کی از خود شجر کاری مہم

بی آر ٹی ریڈ لائن پر درخت بڑے پیمانے پر کاٹے گئے ہیں جبکہ اسکی جگہ نئے درختوں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، ایسے میں نجی یونی ورسٹی کے طلبہ نے شجر کاری کی مہم ازخود شروع کر دی۔

صوبائی محتسب نے مبینہ ملزمان کو قانونی کارروائی کے بغیر چھوڑنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ذمے دار افراد اور ان کے سہولت کاروں کو نامزد کر کے قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔

انہوں نے ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن سے کارروائی کی رپورٹ 2 جولائی تک طلب کر لی ہے۔

دوسری جانب محکمۂ جنگلی حیات سندھ نے بھی تصدیق کی ہے کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں بڑی تعداد میں درخت کاٹے گئے ہیں۔

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