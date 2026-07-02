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فیصل آباد: باپ نے مبینہ طور پر 2 بچوں کو قتل کردیا

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حماد احمد
تازہ ترین
قومی خبریں
02 جولائی ، 2026
—فائل فوٹو
—فائل فوٹو

فیصل آباد کے علاقے ماموں کانجن میں باپ نے مبینہ طور پر 2 بچوں کو قتل کر دیا۔

اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی والدہ گھریلو جھگڑے پر میکے گئی تھی۔

پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

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