فیصل آباد: باپ نے مبینہ طور پر 2 بچوں کو قتل کردیا

فیصل آباد کے علاقے ماموں کانجن میں باپ نے مبینہ طور پر 2 بچوں کو قتل کر دیا۔
اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی والدہ گھریلو جھگڑے پر میکے گئی تھی۔
پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین آج اپنے عہدے کا حلف لیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لئے گلگت پہنچ گئے، حلف برداری کی تقریب چنار باغ میں ہوگی۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ بچی ٹریمپولین پر اچھل کود کے دوران باہر کی طرف گری تھی۔
وزارت مذہبی امور نے گزشتہ سال کے پرائیویٹ حجاج کرام سے فیڈ بیک طلب کرلیا۔
وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا ، زیادتی کا معاملہ خوامخواہ اچھالا جا رہا ہے۔
انسپکٹر جنرل (آئی جی) اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے ملزم سعد عباسی کی گرفتاری کی تصدیق کردی۔
وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا مہم سے نریندر مودی کی ساکھ بحال نہیں ہوسکتی ہے۔
ادارہ شماریات کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی کے شہری پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خرید رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن کے مطابق 45 حلقوں میں 852 امیدوار میدان میں ہیں۔ کوٹلی کے 6 حلقوں میں 135 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔
اسلام آباد پولیس نے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کے قاتل کو گرفتار کرلیا۔
کرپٹ اور نااہل افسران کےخلاف بلاامتیازکارروائی کریں، ہر محکمہ اپنا کمپلینٹ سیل وزیراعلیٰ کمپلینٹ سیل سے منسلک کرے: وزیراعلیٰ کے پی
ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ قیدی کو گرفتار کرکے تھانا سہالہ پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران امریکا تکنیکی مذاکرات 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہیں۔
وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی عوامی حقوق کی آڑمیں تشدد پراکسانے کی کوشش کر رہی ہے۔
پولیس کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم نائنتھ ایوینیو سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک موٹر سائیکل سے ایک خاتون کو اترتے دیکھا جس کا ہاتھ موٹر سائیکل سوار کھینچ رہا تھا۔
امریکا میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت سے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔
پولیس کے مطابق بیٹے نے دوست کو 15 ہزار روپے اور فون کا لالچ دے کر والد کو قتل کروایا، ملزم شیراز نے 23 جون کو اقبال کو فائرنگ کرکے قتل کیا تھا۔