آنند آہوجا نے سونم کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟

10 years ago, Rakeysh Omprakash Mehra brought Abhishek Bachchan and I together for what we knew would be a heart warming and genuine story about love, life and relationships. Here’s to celebrating those small, bright moments of soul searching. #10YearsOfDelhi6 @bachchan #WaheedaRehman #OmPuri @divyadutta25 @rakeyshommehra @amitabhbachchan #RonnieScrewvala #PrasoonJoshi @arrahman #RishiKapoor @atulkulkarni_official @aditiraohydari @d_dobriyal1989 @pavanrajmalhotra