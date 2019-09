ماہرہ پیرس فیشن ویک میں سب کی توجہ کا مرکز

View this post on Instagram

Making history again #MahiraKhan walking for @karllagerfeld .. .. .. #pictureofpakistan #pakistaniwear #pakistaniclothes #pakistaniweddings #pakistanidress #madeinpakistan #pakdrama #arisharazikhan #pakistanidrama #pakistaniactresses #pakistanimedia #pakfashion #lollywoodz #pakistanicelebrities #igpakistan #pakistanidramas #pakistanioutfits #pakcelebz #lollywoodworld #lollywood #pakistanimediaindustry #hellopakistan #beautyofpakistan #peacefulpakistan #picsofpakistan