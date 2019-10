کراچی(اسٹاف رپورٹر)کوریا کے قونصل خانہ کے زیر اہتمام آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں کورین ثقافتی میلہ2019ءکے سلسلہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کوریا کے آرٹسٹوں نے شاندار طریقے سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا،فلم کے سیگمنٹ میں میوزک let it go میڈلے پیش کیا گیااور آخر میں کارنیول سیگمنٹ میں کورین آرٹسٹ نے اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کے دل موہ لیے،صد ر آرٹس کونسل محمداحمد شا ہ نے کورین کونصل جنرل پارک سنگ حوان اور ڈائریکٹر جنرل کوریا Jeollabuk-do پرفارمنگ آرٹ Lee Tae-Geun کو گلدستہ پیش کیا۔