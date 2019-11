سگریٹ جیسی برائی سے دور رہیں: یاسر حسین

View this post on Instagram

yeh mery Abba jee hain . aaj in ki baarvi (12th) barsi hai. in mai aik hi buri aadat thi aur woh tasveer mai bhi nazar aarahi hai . CIGARETTE . jis ki wajah se Lung Cancer hua. aap bhi apny pyaron ko pyaar se samjhaen aur is burai se dor karen aur abba jee ko duaon mai yaad rakhen . #love #dad #quitsmoking #nosmoking