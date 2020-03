مسلم چیریٹیز فورم کوویڈ19 کے بحران پر برطانیہ کے اجتماعی ردعمل کی رہنمائی کر رہا ہے

لندن (پ ر) مسلم چیریٹیز فورم (ایم سی ایف) کوویڈ 19 کے بحران پر برطانیہ کے اجتماعی ردعمل کی رہنمائی کر رہا ہے جسے چیرٹی ، مساجد برادری کے مراکز ، چھتری تنظیموں اور دیگر اداروں کی ایک رینج سے لے کر متعدد سرکردہ مسلم تنظیموں نے تعاون کیا ہے۔ مسلم خیراتی گروپوں سے اپنی نوعیت کا قومی یکجہتی کے لئے مہم میں فنڈ اکٹھا کرنے کی ایک ہنگامی اپیل بھی شامل ہے جس میں COVID-19 ایمرجنسی کے ملک گیر ردعمل کی فراہمی میں معاونت کی غرض سے شروع کیا جارہا ہے ، تاکہ پوری برطانیہ میں متاثرہ برادریوں کی اہم ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ اس میں اس عرصے کے دوران مالی پریشانی کا سامنا کرنے والوں کے لئے گرانٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مؤثر جواب دینے کے لئے زیادہ سے زیادہ وسائل درکار مقامی تنظیموں کی مدد کرنا شامل ہے۔ جمع کی گئی رقوم اہم خاندانوں اور افراد کو اہم مالی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی تنظیموں کو اپنی کمیونٹی کو لازمی سامان فراہم کرنے کے لئے درکار مدد فراہم کرنے کی سمت

جائیں گی۔ کوویڈ ۔19 کافی معاشرتی اور معاشی بدحالی کا باعث بنا ہے اور بہت ساری کمیونٹیز معاشی ، جذباتی اور جسمانی طور پر غیر اعلانیہ اور غیر محفوظ صورتحال کا شکار ہو رہی ہیں۔ سرکاری شعبوں کی خدمات کو بڑھاوا دینے اور استعداد سے آگے بڑھایا جاتا ہے جب کہ ان کی فہرست میں جو اعانت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اس اجتماعی ردعمل کا مقصد برطانیہ کے ممتاز مسلم خیراتی اداروں کے وسائل ، مہارت اور مہارت کو فروغ دینا ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم ضرورت کے مطابق موثر اور موثر انداز میں پہنچ سکتے ہیں اور مدد فراہم کرسکتے ہیں۔ ہمارے ناقابل یقین رضاکاروں ، عملہ اور تنظیموں کے مشترکہ وسائل اور مہارت کے ذریعہ ، ہم برطانیہ بھر میں سیکڑوں ہزاروں افراد کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد کرسکتے ہیں ، ان کی تمام تنوع کو ، ترجیح دی گئی ہے۔ مسلم چیریٹیز فورم کے سی ای او فادی اتانی نے کہاہمیں ایک بے مثال بحران کا سامنا ہے اور اس ہنگامی صورتحال کے دوران برطانیہ میں مشکلات اور بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرنے والے برطانیہ میں ان سب کی بہتری کے لئے مل کر کام کرنے کے لئے اس سے زیادہ ضروری وقت کبھی نہیں ملا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے پہلے ، برطانیہ بھر میں لاکھوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں اپنا کرایہ ، اپنے بل ادا کرنے اور اپنے اور اپنے کنبے کے لوازمات خریدنے کے لئے کہاں سے رقم مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اعلانات کے باوجود ابھی بھی برطانوی آبادی میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ مل کر کام کرنے کے ذریعے ، ہم اس موجودہ بحران پر قابو پاسکتے ہیں اور آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں تمام کمیونٹیز کی حمایت کر سکتے ہیں۔جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہم بہت ساری زندگیوں میں فرق ڈال سکتے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں سے ، جو قابل اور راضی ہیں ، سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہنگامی اپیل کو عطیہ کرتے ہوئے اس اجتماعی کارروائی کو مربوط کرنے کی ہماری کوششوں کی حمایت کریں اور قومی یکجہتی کے لئے اپنی مہم میں شامل ہوں۔ جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہم بہت ساری زندگیوں میں فرق ڈال سکتے ہیں۔The coalition of charities and organisations includes: 1. Al Khair Foundation2. British Islamic Medical Association3. Charity Right4. Human Appeal5. Islamic Help6. Islamic Relief7. Mercy Mission8. Muntada Aid9. Muslim Aid10. Muslim Charity11. Muslim Council of Britain12. Muslim Council of Scotland13. Muslim Council of wales14. Muslim Hands15. National Zakat Foundation16. Penny Appeal17. Read Foundation18. The British Board of Scholars and Imams19. UKIM ICARE20. World Federation Aid