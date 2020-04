سعودی آرٹسٹ کی پینٹنگ کیوں مقبول ہوئی؟

View this post on Instagram

لوحتي على الحرير عنوان اللوحة: "واسجد واقترب" مقاس اللوحة: مترين في متر ونص #كلنا_مسؤول #مكة_المكرمة #السعودية #فايروس_كورونا #COVID19 #CoronaVirus #corona #كورونا #مكة #StayAtHome #TogetherApart ‎#عكاظ #خلك_بالبيت #الملك_سلمان #محمد_بن_سلمان #Saudi #SaudiArabia #Art #Makkah #Mecca #Kaaba #الكعبة #الحرم_المكي #الحرم #okaz #KingSalman #MohammedBinSalman #Quarantine #الحجر_المنزلي