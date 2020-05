سجل علی نے صبور کو دلاسہ کیوں دیا؟

View this post on Instagram

Jab bhi mein kabhi Parishan hoti thi tou mein Mama k pass jaati thi or kehti thi “Mama meray liay Dua karain, aapki dua’yain qabool hoti hain” Or unki Dua hamesha qabool ho jati thi... Tab pata hi nahi tha k aik waqt aisa bhi aayay ga k mujhay Dua ki zaroorat hogi Lekin aap nahi hongi... Ab intezar karti hoon k kab aap khwaab mein milnay aayain gi or mein aapse baatein karoongi... I Miss You Mama ‍ Maa aik aisi hasti ha Jou apni aakhri saans Mein bhi aulaad ko himmat deti ha Qadar karain us rishtay ki jiska koi Naimulbadal nahi Yeh din us mohabbat k liay Jou Belos ha Happy Mother’s Day ️