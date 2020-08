میگھن نے ہیری سے شادی سے قبل کیٹ اور ولیم کی شاہی شادی پر تنقید کی تھی

برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگھن مارکل نے اپنے مستقبل کے شوہر سے ملنے سے بہت پہلے ایک مرتبہ کیٹ مڈلٹن اور شہزادہ ولیم کی بڑے پیمانے پر ہونے والی شاہی شادی پر تنقید کی تھی۔

ڈچز آف سسیکس نے اپنی تنقید میں دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کیٹ مڈلٹن اور انکی شاہی زندگی کے حوالے سے دیوانگی میں مبتلا ہونا نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک بری مثال قائم کریگی، کیونکہ وہ اس غلط تصور کے ساتھ پروان چڑھیں گی کہ زندگی میں انھیں کیا چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

یاد رے کہ 2014ء میں یعنی میگھن کی شہزادہ ہیری سے ملاقات یا پھر کسی بھی قسم کے شاہی خاندان سے تعلق سے کافی پہلے مذکورہ تنقید میگھن نے اپنے لائف اسٹائل بلاگ میں لکھی تھی۔

اس میں انھوں نے کہا تھا کہ، کم عمر لڑکیاں اب شہزادی بننے کے خواب دیکھیں گی، میں بھی انہی میں سے ایک تھی، اور میں بھی She-Ra and the Princesses of Power بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔

یاد رہے کہ یہ 1980کی دہائی کے وسط کی ایک فلم تھی جس میں ایک سپر ہیروئن کی تخیلاتی کہانی کو فلمایا گیا تھا۔

میگھن نے مزید لکھا، یقیناً ہم یہاں سنڈریلا کے بارے میں بات نہیں کررہے ہیں، بڑھتی عمر کی لڑکیاں بچپن کے ان خوابوں میں کھوئے رہنا چاہتی ہیں۔ انھوں نے اپنے بلاگ میں مزید لکھا کہ آپ صرف ان حالات کو دیکھیں جس میں اس شاہی شادی اور شہزادی کیٹ مڈلٹن کے بارے میں ایک نہ ختم ہونے والی گفتگو جاری ہے۔

تاہم اس بلاگ میں انھوں نے جو کچھ بھی لکھا، لیکن شاید انھیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چند سال بعد وہ خود بھی اسی قسم کی شاہی شادی کے گرداب میں داخل ہوں گی۔