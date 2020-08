ترک اداکار کا عبدالرحمن پشاوری کو خراج عقیدت

View this post on Instagram

Es Selâmu aleyküm . Kardeş Ülke Pakistanın Bağımsızlık Günü kutlu olsun . . میرے پاکستانی بہن بھائیو! آپ کو یوم آزادی مبارک ہو اور شہدا پاکستان کو سلام ۔ آپ کا برادر ملک ترکی اور ترک عوام ہمیشہ آپ کے شانہ نشانہ کھڑے ہیں TÜRK️PAK @imrankhan.pti @bilalkhanpasha @murattarman #türkiye #turkey #pakistan #pakistani #lahore #karachi #muslim #islam #movie #i̇stanbul #pakistanzindabad