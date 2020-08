یاسر پاکستان کے مستقبل کیلئے فکر مند

View this post on Instagram

Yeh bachy Qom k ma’maar hain . magar is Qom mai aisy bachy har dor aur har hukoomat mai dikhty rahy hain. yeh bachy jawaan hony se pehly boorhy ho jaty hain. main road pe gadha gari chala rahy in choty bachon ko koi dekhta bhi nahi toh inky bary mai sochega kesy. kya kisi vazeer k bachy gadhagari chalaty dekhy hain kisi ne ???? #socho #dekho #bolo