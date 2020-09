مجھے KBC کی لت لگ گئی ہے، امیتابھ بچن

View this post on Instagram

जी हाँ हुज़ूर मैं काम करता हूँ, मैं तरह तरह के काम करता हूँ , मैं क़िस्म क़िस्म के काम करता हूँ कुछ काम किए थे मैंने मस्ती में कुछ किए प्रात- रात ज़बरदस्ती में ये kbc की लत लगी है, लोगों को संतुष्ट करूँ बस यही अपेक्षा Sony को शुरुआत हुई है, अभी तो दिन कुछ बाक़ी हैं स्नेह आदर प्यार मिले, तो हम आभारी हैं - ab हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो (Aadaraniya kavivar Bhavani Prasad Mishra se prabhavit )