اداکار جلال کا ترکی زلزلے پر شدید اظہار افسوس

Bu gün birlik beraberlik günü, bugün hepimiz #izmir liyiz ve deprem mağduru kardeşlerimizin yanındayız . Allah şuan orada bulunan canla başla çalışan tüm kurtarma , sağlık ekiplerinin ve gönüllülerin yardımcısı olsun . Ölenlerimizin ruhları şad yaralılarımıza rabbim şifalar versin Dularımız #izmir imizle . #deprem #prayforizmir