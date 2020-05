ہم علامہ اقبال کو کبھی نہیں بھول سکتے، سیلال

View this post on Instagram

- Es Selâmu Aleyküm Pakistan lı Kardeşlerim yoğun ilginiz alakanız mesajlarınız dularınız için çok teşekkür ederim. dost ve kardeş ülke Pakistan halkını devletinizi ve başkanınızı çok seviyoruz. 105 sene önce En zor zamanımızda sizde zorluk içinde olmanıza rağmen Memleketimiz için seferber oldunuz Hintli Pakistanlı Müslümanlar olarak Türk Halkının yanında oldunuz . 1915'te Çanakkale Muharebesi'nde Lahor'dan Osmanlı İmparatorluğu'na Atalarınız Büyük miktarda Maddi yardım gönderdi kimisi Kulağındaki küpesini kimisi bileziğini ve en önemlisi ise parası olmayan dul kadının zengin işadamına kundakdaki bebesini satıp parasını Anadoluya gönderdiğiniz o kutsal yardımlarınızı fedakarlıklarınızı ve Büyük insan Muhammed İkbali asla unutamayız. Sizleri Allah için Çok seviyoruz Hepsinin Mekanları cennet olsun.Atalarınızı Rahmet Hürmet ve saygıyla anıyoruz .Pakistan halkıyla kucaklaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Dualarda buluşalım. Hayırlı Ramazanlar️ ... Es Salamu Alaykum my brothers and sisters from Pakistan. - Thank you very much for your interest and your message. We love the people of Pakistan, it is our friend and brother country, we love your state and your president. 105 years ago Although in our most difficult time, you were mobilized for our country. You were with the Turkish people as Indian Pakistani Muslims. At the Battle of Çanakkale in 1915, Your Ancestors sent a large amount of financial aid from Lahore to the Ottoman Empire. A widow woman sells her baby to a wealthy businessman and sends her money to Anatolia, we know this story’s and we can’t forget it .We can never forget the great human Muhammed Iqbal. We love you very much for Allah. InsAllah is our Places in paradise. We remember your ancestors with mercy and respect. I look forward to embracing the people of Pakistan. Let's meet in prayers.️ EYVALLÂH :) . ترکی اور پاکستان کے بھائی چارے کو زندہ رہیں (Sürçi Lisân eylediysek afv ola)