تُرک اداکار جلال کے دادا انتقال کر گئے

بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (İnnâ Lillâhü ve İnna ileyhi râciun) Ailemizin Büyüğü Nebioğullarından Dedem MEHMED AL Hakkın Rahmetine kavuşmuştur . Dedemin ve Tüm geçmişlerimizin ruhları için El fâtiha ...