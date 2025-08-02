 
اسحاق ڈار کی ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات

اعزازسید
02 اگست ، 2025
فوٹو پی آئی ڈی
نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات ہوئی ہے۔

ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق ملاقات میں قیادت کی سطح پرمذاکرات کے اہم نکات پر ابتدائی بات چیت کی گئی۔

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، غزہ بحران پر تبادلہ خیال

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے غزہ کے لیے فوری اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔

دفترِ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتِ حال، دو طرفہ تجارت، رابطوں اور توانائی کے تعاون پر بات چیت کی۔

ترجمان دفترِ خارجہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر مشاورت اور کوآرڈینیشن کے مستقل میکنزم کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔

دفترِ خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔

ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اقتصادی و سیکیورٹی تعاون اور عوامی رابطوں کے فروغ پر زور دیا۔

