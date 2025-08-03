امید ہے بولنگ کی طرح آئندہ بیٹنگ بھی اچھی ہوگی، محمد نواز

پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے کہا ہے کہ مجھے اُمید ہے کہ بولنگ کی طرح آئندہ بیٹنگ بھی اچھی ہوگی۔
محمد نواز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں کی کنڈیشنز میں ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
محمد نواز نے کہا کہ مشکل کنڈیشنز میں حسن نواز اور سلمان آغا نے جس طرح بیٹنگ کی ہے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔
آل راؤنڈر نے اپنی پرفارمنس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری بولنگ دونوں میچز میں اچھی رہی ہے لیکن میں بیٹنگ اچھی نہیں کر پایا، مجھے اُمید ہے کہ بولنگ کی طرح بیٹنگ بھی اچھی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ پچ تھوڑی سلو ہے، اسپنرز کو زیادہ مدد ملتی ہے، کم اسکور کے باوجود بولرز نے فائٹ کی اور میچ کوآخر تک لائے۔